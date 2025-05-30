QuotazioniSezioni
EFSC: Enterprise Financial Services Corporation

60.31 USD 0.95 (1.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFSC ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.95 e ad un massimo di 61.35.

Segui le dinamiche di Enterprise Financial Services Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
59.95 61.35
Intervallo Annuale
45.27 63.13
Chiusura Precedente
61.26
Apertura
61.23
Bid
60.31
Ask
60.61
Minimo
59.95
Massimo
61.35
Volume
469
Variazione giornaliera
-1.55%
Variazione Mensile
-0.68%
Variazione Semestrale
12.62%
Variazione Annuale
18.58%
20 settembre, sabato