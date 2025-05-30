Valute / EFSC
EFSC: Enterprise Financial Services Corporation
60.31 USD 0.95 (1.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFSC ha avuto una variazione del -1.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 59.95 e ad un massimo di 61.35.
Segui le dinamiche di Enterprise Financial Services Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EFSC News
Intervallo Giornaliero
59.95 61.35
Intervallo Annuale
45.27 63.13
- Chiusura Precedente
- 61.26
- Apertura
- 61.23
- Bid
- 60.31
- Ask
- 60.61
- Minimo
- 59.95
- Massimo
- 61.35
- Volume
- 469
- Variazione giornaliera
- -1.55%
- Variazione Mensile
- -0.68%
- Variazione Semestrale
- 12.62%
- Variazione Annuale
- 18.58%
20 settembre, sabato