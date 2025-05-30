Währungen / EFSC
EFSC: Enterprise Financial Services Corporation
61.26 USD 1.79 (3.01%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFSC hat sich für heute um 3.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 59.12 bis zu einem Hoch von 61.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enterprise Financial Services Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EFSC News
Tagesspanne
59.12 61.31
Jahresspanne
45.27 63.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.47
- Eröffnung
- 59.70
- Bid
- 61.26
- Ask
- 61.56
- Tief
- 59.12
- Hoch
- 61.31
- Volumen
- 450
- Tagesänderung
- 3.01%
- Monatsänderung
- 0.89%
- 6-Monatsänderung
- 14.40%
- Jahresänderung
- 20.45%
