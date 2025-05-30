КотировкиРазделы
EFSC: Enterprise Financial Services Corporation

59.41 USD 0.26 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EFSC за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.84, а максимальная — 59.68.

Следите за динамикой Enterprise Financial Services Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
58.84 59.68
Годовой диапазон
45.27 63.13
Предыдущее закрытие
59.67
Open
59.59
Bid
59.41
Ask
59.71
Low
58.84
High
59.68
Объем
382
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
-2.16%
6-месячное изменение
10.94%
Годовое изменение
16.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.