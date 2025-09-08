Dövizler / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
29.27 USD 0.92 (3.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ECO fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.00 ve Yüksek fiyatı olarak 29.73 aralığında işlem gördü.
Okeanis Eco Tankers Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ECO haberleri
Günlük aralık
29.00 29.73
Yıllık aralık
17.91 35.63
- Önceki kapanış
- 30.19
- Açılış
- 29.73
- Satış
- 29.27
- Alış
- 29.57
- Düşük
- 29.00
- Yüksek
- 29.73
- Hacim
- 199
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- 7.10%
- 6 aylık değişim
- 32.86%
- Yıllık değişim
- -9.38%
21 Eylül, Pazar