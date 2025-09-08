FiyatlarBölümler
Dövizler / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp

29.27 USD 0.92 (3.05%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECO fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.00 ve Yüksek fiyatı olarak 29.73 aralığında işlem gördü.

Okeanis Eco Tankers Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECO haberleri

Günlük aralık
29.00 29.73
Yıllık aralık
17.91 35.63
Önceki kapanış
30.19
Açılış
29.73
Satış
29.27
Alış
29.57
Düşük
29.00
Yüksek
29.73
Hacim
199
Günlük değişim
-3.05%
Aylık değişim
7.10%
6 aylık değişim
32.86%
Yıllık değişim
-9.38%
21 Eylül, Pazar