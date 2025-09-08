Währungen / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
30.19 USD 0.20 (0.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECO hat sich für heute um -0.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.88 bis zu einem Hoch von 30.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Okeanis Eco Tankers Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ECO News
Tagesspanne
29.88 30.39
Jahresspanne
17.91 35.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.39
- Eröffnung
- 30.39
- Bid
- 30.19
- Ask
- 30.49
- Tief
- 29.88
- Hoch
- 30.39
- Volumen
- 223
- Tagesänderung
- -0.66%
- Monatsänderung
- 10.46%
- 6-Monatsänderung
- 37.04%
- Jahresänderung
- -6.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K