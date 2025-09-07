通貨 / ECO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
30.19 USD 0.20 (0.66%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ECOの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり29.88の安値と30.39の高値で取引されました。
Okeanis Eco Tankers Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECO News
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Exclusive-Ecopetrol to beat 2025 drilling goal, may best output target, executive says
- Trading Day: Fed cuts, markets not sure where to look
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- UK inflation holds at 3.8%, highest among big rich economies
- TRADING DAY Fed clock tick-tock
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Morning Bid: Fed opens September meeting with independence under threat
- TRADING DAY Tech momentum accelerates as Fed looms
- Morning Bid: Fed week begins
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Energy Stocks With Over 9% Dividend Yields - Okeanis Eco Tankers (NYSE:ECO), Delek Logistics Partners (NYSE:DKL)
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Fed seen on track for rate cuts as job worries eclipse inflation fears
- Colombia stocks higher at close of trade; COLCAP up 0.28%
- TRADING DAY Inflation cools, Oracle on fire
- Are Transportation Stocks Lagging Cathay Pacific Airways (CPCAY) This Year?
- US employment growth through March revised sharply lower
- Morning Bid: Dollar slides as job worries mount
- Morning Bid: Political turmoil comes thick and fast
- Oil rises on modest OPEC+ output hike decision, Russia supply woe
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Morning Bid: Politics and payrolls
- Yen slides after Japan PM Ishiba resigns
1日のレンジ
29.88 30.39
1年のレンジ
17.91 35.63
- 以前の終値
- 30.39
- 始値
- 30.39
- 買値
- 30.19
- 買値
- 30.49
- 安値
- 29.88
- 高値
- 30.39
- 出来高
- 223
- 1日の変化
- -0.66%
- 1ヶ月の変化
- 10.46%
- 6ヶ月の変化
- 37.04%
- 1年の変化
- -6.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K