ECO: Okeanis Eco Tankers Corp

30.19 USD 0.20 (0.66%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ECOの今日の為替レートは、-0.66%変化しました。日中、通貨は1あたり29.88の安値と30.39の高値で取引されました。

Okeanis Eco Tankers Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECO News

1日のレンジ
29.88 30.39
1年のレンジ
17.91 35.63
以前の終値
30.39
始値
30.39
買値
30.19
買値
30.49
安値
29.88
高値
30.39
出来高
223
1日の変化
-0.66%
1ヶ月の変化
10.46%
6ヶ月の変化
37.04%
1年の変化
-6.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K