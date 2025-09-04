КотировкиРазделы
ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp

30.14 USD 0.58 (1.89%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ECO за сегодня изменился на -1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.77, а максимальная — 31.00.

Следите за динамикой Okeanis Eco Tankers Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
29.77 31.00
Годовой диапазон
17.91 35.63
Предыдущее закрытие
30.72
Open
31.00
Bid
30.14
Ask
30.44
Low
29.77
High
31.00
Объем
687
Дневное изменение
-1.89%
Месячное изменение
10.28%
6-месячное изменение
36.81%
Годовое изменение
-6.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.