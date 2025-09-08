CotationsSections
Devises / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp

29.27 USD 0.92 (3.05%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECO a changé de -3.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.00 et à un maximum de 29.73.

Suivez la dynamique Okeanis Eco Tankers Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.00 29.73
Range Annuel
17.91 35.63
Clôture Précédente
30.19
Ouverture
29.73
Bid
29.27
Ask
29.57
Plus Bas
29.00
Plus Haut
29.73
Volume
199
Changement quotidien
-3.05%
Changement Mensuel
7.10%
Changement à 6 Mois
32.86%
Changement Annuel
-9.38%
