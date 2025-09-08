Devises / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
29.27 USD 0.92 (3.05%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ECO a changé de -3.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.00 et à un maximum de 29.73.
Suivez la dynamique Okeanis Eco Tankers Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ECO Nouvelles
Range quotidien
29.00 29.73
Range Annuel
17.91 35.63
- Clôture Précédente
- 30.19
- Ouverture
- 29.73
- Bid
- 29.27
- Ask
- 29.57
- Plus Bas
- 29.00
- Plus Haut
- 29.73
- Volume
- 199
- Changement quotidien
- -3.05%
- Changement Mensuel
- 7.10%
- Changement à 6 Mois
- 32.86%
- Changement Annuel
- -9.38%
20 septembre, samedi