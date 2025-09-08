QuotazioniSezioni
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp

29.27 USD 0.92 (3.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECO ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.00 e ad un massimo di 29.73.

Segui le dinamiche di Okeanis Eco Tankers Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
29.00 29.73
Intervallo Annuale
17.91 35.63
Chiusura Precedente
30.19
Apertura
29.73
Bid
29.27
Ask
29.57
Minimo
29.00
Massimo
29.73
Volume
199
Variazione giornaliera
-3.05%
Variazione Mensile
7.10%
Variazione Semestrale
32.86%
Variazione Annuale
-9.38%
20 settembre, sabato