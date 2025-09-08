Valute / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
29.27 USD 0.92 (3.05%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECO ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.00 e ad un massimo di 29.73.
Segui le dinamiche di Okeanis Eco Tankers Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.00 29.73
Intervallo Annuale
17.91 35.63
- Chiusura Precedente
- 30.19
- Apertura
- 29.73
- Bid
- 29.27
- Ask
- 29.57
- Minimo
- 29.00
- Massimo
- 29.73
- Volume
- 199
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- 7.10%
- Variazione Semestrale
- 32.86%
- Variazione Annuale
- -9.38%
20 settembre, sabato