통화 / ECO
ECO: Okeanis Eco Tankers Corp
29.27 USD 0.92 (3.05%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECO 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.00이고 고가는 29.73이었습니다.
Okeanis Eco Tankers Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECO News
일일 변동 비율
29.00 29.73
년간 변동
17.91 35.63
- 이전 종가
- 30.19
- 시가
- 29.73
- Bid
- 29.27
- Ask
- 29.57
- 저가
- 29.00
- 고가
- 29.73
- 볼륨
- 199
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- 7.10%
- 6개월 변동
- 32.86%
- 년간 변동율
- -9.38%
20 9월, 토요일