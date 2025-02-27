Dövizler / EB
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EB: Eventbrite Inc Class A
3.05 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EB fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.98 ve Yüksek fiyatı olarak 3.10 aralığında işlem gördü.
Eventbrite Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EB haberleri
- Eventbrite Stock: Limping Along Savings Insufficient To Offset Top Line Declines (NYSE:EB)
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Eventbrite stock amid recovery
- From Hollywood to Silicon Valley: How Eventbrite's CEO Bet $250K On A Phone Closet Startup - Meta Platforms (NASDAQ:META), Eventbrite (NYSE:EB)
- Eventbrite Q2 2025 slides: Revenue declines continue amid cost-cutting progress
- Eventbrite (EB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sprout Social (SPT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HealthStream (HSTM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Should You Buy, Sell or Hold Shopify Stock Before Q2 Earnings?
- Eventbrite: A Shrinking Platform With No Near-Term Solutions (NYSE:EB)
- Eventbrite Launches Lineup Tool to Help Independent Music Venues Differentiate Their Listings and Reach More Fans
- eventbrite appoints baker tilly as new auditing firm following merger
- Eventbrite: Missteps Will Lead This Company Lower (NYSE:EB)
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Eventbrite, Inc. (EB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eventbrite, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EB)
- Eventbrite shares tumble on Q4 earnings miss, weak guidance
Günlük aralık
2.98 3.10
Yıllık aralık
1.81 4.12
- Önceki kapanış
- 3.05
- Açılış
- 3.10
- Satış
- 3.05
- Alış
- 3.35
- Düşük
- 2.98
- Yüksek
- 3.10
- Hacim
- 1.096 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 16.41%
- 6 aylık değişim
- 47.34%
- Yıllık değişim
- 12.13%
21 Eylül, Pazar