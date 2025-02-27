Währungen / EB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EB: Eventbrite Inc Class A
3.05 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EB hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.02 bis zu einem Hoch von 3.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eventbrite Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EB News
- Eventbrite Stock: Limping Along Savings Insufficient To Offset Top Line Declines (NYSE:EB)
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Eventbrite stock amid recovery
- From Hollywood to Silicon Valley: How Eventbrite's CEO Bet $250K On A Phone Closet Startup - Meta Platforms (NASDAQ:META), Eventbrite (NYSE:EB)
- Eventbrite Q2 2025 slides: Revenue declines continue amid cost-cutting progress
- Eventbrite (EB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sprout Social (SPT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HealthStream (HSTM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Should You Buy, Sell or Hold Shopify Stock Before Q2 Earnings?
- Eventbrite: A Shrinking Platform With No Near-Term Solutions (NYSE:EB)
- Eventbrite Launches Lineup Tool to Help Independent Music Venues Differentiate Their Listings and Reach More Fans
- eventbrite appoints baker tilly as new auditing firm following merger
- Eventbrite: Missteps Will Lead This Company Lower (NYSE:EB)
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Eventbrite, Inc. (EB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eventbrite, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EB)
- Eventbrite shares tumble on Q4 earnings miss, weak guidance
Tagesspanne
3.02 3.10
Jahresspanne
1.81 4.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.05
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Tief
- 3.02
- Hoch
- 3.10
- Volumen
- 229
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 16.41%
- 6-Monatsänderung
- 47.34%
- Jahresänderung
- 12.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K