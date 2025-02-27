Валюты / EB
EB: Eventbrite Inc Class A
2.79 USD 0.05 (1.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EB за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.72, а максимальная — 2.82.
Следите за динамикой Eventbrite Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EB
- Eventbrite Stock: Limping Along Savings Insufficient To Offset Top Line Declines (NYSE:EB)
- KeyBanc reiterates Sector Weight rating on Eventbrite stock amid recovery
- From Hollywood to Silicon Valley: How Eventbrite's CEO Bet $250K On A Phone Closet Startup - Meta Platforms (NASDAQ:META), Eventbrite (NYSE:EB)
- Eventbrite Q2 2025 slides: Revenue declines continue amid cost-cutting progress
- Eventbrite (EB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Sprout Social (SPT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HealthStream (HSTM) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Should You Buy, Sell or Hold Shopify Stock Before Q2 Earnings?
- Eventbrite: A Shrinking Platform With No Near-Term Solutions (NYSE:EB)
- Eventbrite Launches Lineup Tool to Help Independent Music Venues Differentiate Their Listings and Reach More Fans
- eventbrite appoints baker tilly as new auditing firm following merger
- Eventbrite: Missteps Will Lead This Company Lower (NYSE:EB)
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Eventbrite, Inc. (EB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Eventbrite, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EB)
- Eventbrite shares tumble on Q4 earnings miss, weak guidance
Дневной диапазон
2.72 2.82
Годовой диапазон
1.81 4.12
- Предыдущее закрытие
- 2.74
- Open
- 2.73
- Bid
- 2.79
- Ask
- 3.09
- Low
- 2.72
- High
- 2.82
- Объем
- 639
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- 6.49%
- 6-месячное изменение
- 34.78%
- Годовое изменение
- 2.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.