DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d

25.1900 USD 0.0300 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DUKB fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0909 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1900 aralığında işlem gördü.

Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
25.0909 25.1900
Yıllık aralık
23.3400 25.4300
Önceki kapanış
25.1600
Açılış
25.1221
Satış
25.1900
Alış
25.1930
Düşük
25.0909
Yüksek
25.1900
Hacim
13
Günlük değişim
0.12%
Aylık değişim
2.82%
6 aylık değişim
4.96%
Yıllık değişim
0.92%
21 Eylül, Pazar