Dövizler / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.1900 USD 0.0300 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DUKB fiyatı bugün 0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.0909 ve Yüksek fiyatı olarak 25.1900 aralığında işlem gördü.
Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DUKB haberleri
Günlük aralık
25.0909 25.1900
Yıllık aralık
23.3400 25.4300
- Önceki kapanış
- 25.1600
- Açılış
- 25.1221
- Satış
- 25.1900
- Alış
- 25.1930
- Düşük
- 25.0909
- Yüksek
- 25.1900
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.12%
- Aylık değişim
- 2.82%
- 6 aylık değişim
- 4.96%
- Yıllık değişim
- 0.92%
21 Eylül, Pazar