Valute / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.1900 USD 0.0300 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DUKB ha avuto una variazione del 0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.0909 e ad un massimo di 25.1900.
Segui le dinamiche di Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUKB News
Intervallo Giornaliero
25.0909 25.1900
Intervallo Annuale
23.3400 25.4300
- Chiusura Precedente
- 25.1600
- Apertura
- 25.1221
- Bid
- 25.1900
- Ask
- 25.1930
- Minimo
- 25.0909
- Massimo
- 25.1900
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- 0.12%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- 4.96%
- Variazione Annuale
- 0.92%
20 settembre, sabato