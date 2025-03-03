Devises / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.1900 USD 0.0300 (0.12%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DUKB a changé de 0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.0909 et à un maximum de 25.1900.
Suivez la dynamique Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
25.0909 25.1900
Range Annuel
23.3400 25.4300
- Clôture Précédente
- 25.1600
- Ouverture
- 25.1221
- Bid
- 25.1900
- Ask
- 25.1930
- Plus Bas
- 25.0909
- Plus Haut
- 25.1900
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.12%
- Changement Mensuel
- 2.82%
- Changement à 6 Mois
- 4.96%
- Changement Annuel
- 0.92%
