DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.1600 USD 0.0637 (0.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DUKB hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.1103 bis zu einem Hoch von 25.2060 gehandelt.
Verfolgen Sie die Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.1103 25.2060
Jahresspanne
23.3400 25.4300
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.2237
- Eröffnung
- 25.1480
- Bid
- 25.1600
- Ask
- 25.1630
- Tief
- 25.1103
- Hoch
- 25.2060
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- 2.69%
- 6-Monatsänderung
- 4.83%
- Jahresänderung
- 0.80%
