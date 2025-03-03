クォートセクション
通貨 / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d

25.1600 USD 0.0637 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DUKBの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1103の安値と25.2060の高値で取引されました。

Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures dダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.1103 25.2060
1年のレンジ
23.3400 25.4300
以前の終値
25.2237
始値
25.1480
買値
25.1600
買値
25.1630
安値
25.1103
高値
25.2060
出来高
19
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
2.69%
6ヶ月の変化
4.83%
1年の変化
0.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K