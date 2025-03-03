通貨 / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.1600 USD 0.0637 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DUKBの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり25.1103の安値と25.2060の高値で取引されました。
Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures dダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
25.1103 25.2060
1年のレンジ
23.3400 25.4300
- 以前の終値
- 25.2237
- 始値
- 25.1480
- 買値
- 25.1600
- 買値
- 25.1630
- 安値
- 25.1103
- 高値
- 25.2060
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- 2.69%
- 6ヶ月の変化
- 4.83%
- 1年の変化
- 0.80%
