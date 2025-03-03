Divisas / DUKB
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.2237 USD 0.0063 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DUKB de hoy ha cambiado un -0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.1035, mientras que el máximo ha alcanzado 25.3000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
25.1035 25.3000
Rango anual
23.3400 25.4300
- Cierres anteriores
- 25.2300
- Open
- 25.1500
- Bid
- 25.2237
- Ask
- 25.2267
- Low
- 25.1035
- High
- 25.3000
- Volumen
- 54
- Cambio diario
- -0.02%
- Cambio mensual
- 2.95%
- Cambio a 6 meses
- 5.10%
- Cambio anual
- 1.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B