Валюты / DUKB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DUKB: Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d
25.2300 USD 0.0800 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DUKB за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.0179, а максимальная — 25.2300.
Следите за динамикой Duke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures d. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DUKB
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- A Pair Trade Opportunity By Duke Energy's Fixed Income (NYSE:DUK)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- IDU ETF: Utilities Dashboard For July
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- FUTY: Utilities Dashboard For June 2025 (NYSEARCA:FUTY)
- XLU ETF: A Look At Structure And Composition Of This Popular Utility ETF (NYSEARCA:XLU)
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- JXI ETF: Utilities Dashboard For March (NYSEARCA:JXI)
- Duke Energy Stock: Why I Own It During Volatile Markets (NYSE:DUK)
- RLTY: A Lower-Risk Real Estate Fund, But At A High Price
Дневной диапазон
25.0179 25.2300
Годовой диапазон
23.3400 25.4300
- Предыдущее закрытие
- 25.1500
- Open
- 25.0600
- Bid
- 25.2300
- Ask
- 25.2330
- Low
- 25.0179
- High
- 25.2300
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 2.98%
- 6-месячное изменение
- 5.13%
- Годовое изменение
- 1.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.