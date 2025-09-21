FiyatlarBölümler
DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DRTSW fiyatı bugün 3.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.3000 ve Yüksek fiyatı olarak 0.3100 aralığında işlem gördü.

Alpha Tau Medical Ltd - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.3000 0.3100
Yıllık aralık
0.1300 0.5000
Önceki kapanış
0.3000
Açılış
0.3000
Satış
0.3100
Alış
0.3130
Düşük
0.3000
Yüksek
0.3100
Hacim
2
Günlük değişim
3.33%
Aylık değişim
21.66%
6 aylık değişim
55.00%
Yıllık değişim
51.22%
21 Eylül, Pazar