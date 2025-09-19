Währungen / DRTSW
DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant
0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRTSW hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3000 bis zu einem Hoch von 0.3100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Tau Medical Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.3000 0.3100
Jahresspanne
0.1300 0.5000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.3000
- Eröffnung
- 0.3000
- Bid
- 0.3100
- Ask
- 0.3130
- Tief
- 0.3000
- Hoch
- 0.3100
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 3.33%
- Monatsänderung
- 21.66%
- 6-Monatsänderung
- 55.00%
- Jahresänderung
- 51.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K