DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRTSW hat sich für heute um 3.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.3000 bis zu einem Hoch von 0.3100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha Tau Medical Ltd - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.3000 0.3100
Jahresspanne
0.1300 0.5000
Vorheriger Schlusskurs
0.3000
Eröffnung
0.3000
Bid
0.3100
Ask
0.3130
Tief
0.3000
Hoch
0.3100
Volumen
2
Tagesänderung
3.33%
Monatsänderung
21.66%
6-Monatsänderung
55.00%
Jahresänderung
51.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K