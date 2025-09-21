Valute / DRTSW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant
0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRTSW ha avuto una variazione del 3.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3000 e ad un massimo di 0.3100.
Segui le dinamiche di Alpha Tau Medical Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.3000 0.3100
Intervallo Annuale
0.1300 0.5000
- Chiusura Precedente
- 0.3000
- Apertura
- 0.3000
- Bid
- 0.3100
- Ask
- 0.3130
- Minimo
- 0.3000
- Massimo
- 0.3100
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 3.33%
- Variazione Mensile
- 21.66%
- Variazione Semestrale
- 55.00%
- Variazione Annuale
- 51.22%
21 settembre, domenica