DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRTSW ha avuto una variazione del 3.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.3000 e ad un massimo di 0.3100.

Segui le dinamiche di Alpha Tau Medical Ltd - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.3000 0.3100
Intervallo Annuale
0.1300 0.5000
Chiusura Precedente
0.3000
Apertura
0.3000
Bid
0.3100
Ask
0.3130
Minimo
0.3000
Massimo
0.3100
Volume
2
Variazione giornaliera
3.33%
Variazione Mensile
21.66%
Variazione Semestrale
55.00%
Variazione Annuale
51.22%
21 settembre, domenica