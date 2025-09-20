시세섹션
통화 / DRTSW
주식로 돌아가기

DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DRTSW 환율이 오늘 3.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.3000이고 고가는 0.3100이었습니다.

Alpha Tau Medical Ltd - Warrant 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.3000 0.3100
년간 변동
0.1300 0.5000
이전 종가
0.3000
시가
0.3000
Bid
0.3100
Ask
0.3130
저가
0.3000
고가
0.3100
볼륨
2
일일 변동
3.33%
월 변동
21.66%
6개월 변동
55.00%
년간 변동율
51.22%
20 9월, 토요일