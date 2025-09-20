CotationsSections
Devises / DRTSW
Retour à Actions

DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DRTSW a changé de 3.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.3000 et à un maximum de 0.3100.

Suivez la dynamique Alpha Tau Medical Ltd - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.3000 0.3100
Range Annuel
0.1300 0.5000
Clôture Précédente
0.3000
Ouverture
0.3000
Bid
0.3100
Ask
0.3130
Plus Bas
0.3000
Plus Haut
0.3100
Volume
2
Changement quotidien
3.33%
Changement Mensuel
21.66%
Changement à 6 Mois
55.00%
Changement Annuel
51.22%
20 septembre, samedi