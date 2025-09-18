Divisas / DRTSW
DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant
0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRTSW de hoy ha cambiado un 3.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 0.3100.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha Tau Medical Ltd - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.3000 0.3100
Rango anual
0.1300 0.5000
- Cierres anteriores
- 0.3000
- Open
- 0.3000
- Bid
- 0.3100
- Ask
- 0.3130
- Low
- 0.3000
- High
- 0.3100
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 3.33%
- Cambio mensual
- 21.66%
- Cambio a 6 meses
- 55.00%
- Cambio anual
- 51.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B