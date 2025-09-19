クォートセクション
通貨 / DRTSW
DRTSW: Alpha Tau Medical Ltd - Warrant

0.3100 USD 0.0100 (3.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRTSWの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり0.3000の安値と0.3100の高値で取引されました。

Alpha Tau Medical Ltd - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.3000 0.3100
1年のレンジ
0.1300 0.5000
以前の終値
0.3000
始値
0.3000
買値
0.3100
買値
0.3130
安値
0.3000
高値
0.3100
出来高
2
1日の変化
3.33%
1ヶ月の変化
21.66%
6ヶ月の変化
55.00%
1年の変化
51.22%
