Dövizler / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
28.53 USD 0.45 (1.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRLL fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.44 ve Yüksek fiyatı olarak 28.75 aralığında işlem gördü.
EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Should You Invest in the Strive U.S. Energy ETF (DRLL)?
- Exxon Mobil Says Deal With Japan's Marubeni To Boost Global Energy Supply - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Exxon Mobil Q1: Steady Production, Focus On Cost Cuts And Stock Buyback - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Chevron Q1 Profit Drops On Higher Costs, Weak International Margins - Chevron (NYSE:CVX)
- Chevron & TotalEnergies Fire Up Ballymore: Deepwater Gulf Project Targeting 150 Million Barrels Over Life - Chevron (NYSE:CVX)
- Chevron Meeting Takeaways: Goldman Sachs Analyst Highlights Expectations For Volume And FCF Inflection - Chevron (NYSE:CVX)
Günlük aralık
28.44 28.75
Yıllık aralık
23.60 31.03
- Önceki kapanış
- 28.98
- Açılış
- 28.71
- Satış
- 28.53
- Alış
- 28.83
- Düşük
- 28.44
- Yüksek
- 28.75
- Hacim
- 36
- Günlük değişim
- -1.55%
- Aylık değişim
- -1.76%
- 6 aylık değişim
- -3.48%
- Yıllık değişim
- 2.33%
21 Eylül, Pazar