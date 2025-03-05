FiyatlarBölümler
Dövizler / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF

28.53 USD 0.45 (1.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DRLL fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.44 ve Yüksek fiyatı olarak 28.75 aralığında işlem gördü.

EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.44 28.75
Yıllık aralık
23.60 31.03
Önceki kapanış
28.98
Açılış
28.71
Satış
28.53
Alış
28.83
Düşük
28.44
Yüksek
28.75
Hacim
36
Günlük değişim
-1.55%
Aylık değişim
-1.76%
6 aylık değişim
-3.48%
Yıllık değişim
2.33%
21 Eylül, Pazar