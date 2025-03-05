통화 / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
28.53 USD 0.45 (1.55%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRLL 환율이 오늘 -1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.44이고 고가는 28.75이었습니다.
EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
28.44 28.75
년간 변동
23.60 31.03
- 이전 종가
- 28.98
- 시가
- 28.71
- Bid
- 28.53
- Ask
- 28.83
- 저가
- 28.44
- 고가
- 28.75
- 볼륨
- 36
- 일일 변동
- -1.55%
- 월 변동
- -1.76%
- 6개월 변동
- -3.48%
- 년간 변동율
- 2.33%
20 9월, 토요일