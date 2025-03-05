クォートセクション
通貨 / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF

28.98 USD 0.11 (0.38%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRLLの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり28.73の安値と29.12の高値で取引されました。

EA Series Trust Strive U.S. Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
28.73 29.12
1年のレンジ
23.60 31.03
以前の終値
29.09
始値
29.09
買値
28.98
買値
29.28
安値
28.73
高値
29.12
出来高
46
1日の変化
-0.38%
1ヶ月の変化
-0.21%
6ヶ月の変化
-1.96%
1年の変化
3.95%
