Валюты / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
29.09 USD 0.61 (2.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRLL за сегодня изменился на 2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.67, а максимальная — 29.12.
Следите за динамикой EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRLL
Дневной диапазон
28.67 29.12
Годовой диапазон
23.60 31.03
- Предыдущее закрытие
- 28.48
- Open
- 28.86
- Bid
- 29.09
- Ask
- 29.39
- Low
- 28.67
- High
- 29.12
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- 2.14%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- -1.59%
- Годовое изменение
- 4.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.