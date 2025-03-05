Währungen / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
28.47 USD 0.51 (1.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRLL hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.44 bis zu einem Hoch von 28.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.44 28.75
Jahresspanne
23.60 31.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.98
- Eröffnung
- 28.71
- Bid
- 28.47
- Ask
- 28.77
- Tief
- 28.44
- Hoch
- 28.75
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.76%
- Monatsänderung
- -1.96%
- 6-Monatsänderung
- -3.69%
- Jahresänderung
- 2.12%
