Devises / DRLL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
28.53 USD 0.45 (1.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRLL a changé de -1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.44 et à un maximum de 28.75.
Suivez la dynamique EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRLL Nouvelles
- Should You Invest in the Strive U.S. Energy ETF (DRLL)?
- Exxon Mobil Says Deal With Japan's Marubeni To Boost Global Energy Supply - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Exxon Mobil Q1: Steady Production, Focus On Cost Cuts And Stock Buyback - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Chevron Q1 Profit Drops On Higher Costs, Weak International Margins - Chevron (NYSE:CVX)
- Chevron & TotalEnergies Fire Up Ballymore: Deepwater Gulf Project Targeting 150 Million Barrels Over Life - Chevron (NYSE:CVX)
- Chevron Meeting Takeaways: Goldman Sachs Analyst Highlights Expectations For Volume And FCF Inflection - Chevron (NYSE:CVX)
Range quotidien
28.44 28.75
Range Annuel
23.60 31.03
- Clôture Précédente
- 28.98
- Ouverture
- 28.71
- Bid
- 28.53
- Ask
- 28.83
- Plus Bas
- 28.44
- Plus Haut
- 28.75
- Volume
- 36
- Changement quotidien
- -1.55%
- Changement Mensuel
- -1.76%
- Changement à 6 Mois
- -3.48%
- Changement Annuel
- 2.33%
20 septembre, samedi