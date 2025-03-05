货币 / DRLL
DRLL: EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
29.09 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRLL汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点29.08和高点29.34进行交易。
关注EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.08 29.34
年范围
23.60 31.03
- 前一天收盘价
- 29.09
- 开盘价
- 29.17
- 卖价
- 29.09
- 买价
- 29.39
- 最低价
- 29.08
- 最高价
- 29.34
- 交易量
- 56
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.17%
- 6个月变化
- -1.59%
- 年变化
- 4.34%
