DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

462.90 USD 0.25 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DIA fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 460.87 ve Yüksek fiyatı olarak 463.77 aralığında işlem gördü.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
460.87 463.77
Yıllık aralık
366.32 464.37
Önceki kapanış
462.65
Açılış
462.72
Satış
462.90
Alış
463.20
Düşük
460.87
Yüksek
463.77
Hacim
7.671 K
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
2.41%
6 aylık değişim
10.66%
Yıllık değişim
9.60%
21 Eylül, Pazar