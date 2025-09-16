Divisas / DIA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
461.32 USD 2.50 (0.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIA de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 457.97, mientras que el máximo ha alcanzado 463.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIA News
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Federal Reserve Resumes Rate Cuts, Extends Inflation Runway
- Fed Sees "Two-Sided Risk" in Lowering Interest Rates
- Fed Cuts 25bp And Signals Just Three More Will Be Enough
- Federal Reserve Moves... Down 25 Basis Points
- Remember The 4 Most Dangerous Words: It’s Different This Time (DJI)
- What Powell Did And Didn't Say At The Fed Meeting (SPX)
- High Hopes From Central Banks
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Housing Numbers Down Ahead of Fed Rate Cut Today
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- Consumers Keep Spending, No Recession On The Horizon
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Welcome To The Macro Bermuda Triangle And Its New Currents (SP500)
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- Weekly Economic Pulse: Meh
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Stock Owners Have Learned To Love The Bomb
- AI Revolution Vs. Internet Boom
Rango diario
457.97 463.84
Rango anual
366.32 463.84
- Cierres anteriores
- 458.82
- Open
- 459.78
- Bid
- 461.32
- Ask
- 461.62
- Low
- 457.97
- High
- 463.84
- Volumen
- 9.060 K
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- 10.28%
- Cambio anual
- 9.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B