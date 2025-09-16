CotizacionesSecciones
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

461.32 USD 2.50 (0.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DIA de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 457.97, mientras que el máximo ha alcanzado 463.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
457.97 463.84
Rango anual
366.32 463.84
Cierres anteriores
458.82
Open
459.78
Bid
461.32
Ask
461.62
Low
457.97
High
463.84
Volumen
9.060 K
Cambio diario
0.54%
Cambio mensual
2.06%
Cambio a 6 meses
10.28%
Cambio anual
9.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B