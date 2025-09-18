통화 / DIA
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
462.90 USD 0.25 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DIA 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 460.87이고 고가는 463.77이었습니다.
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
460.87 463.77
년간 변동
366.32 464.37
- 이전 종가
- 462.65
- 시가
- 462.72
- Bid
- 462.90
- Ask
- 463.20
- 저가
- 460.87
- 고가
- 463.77
- 볼륨
- 7.671 K
- 일일 변동
- 0.05%
- 월 변동
- 2.41%
- 6개월 변동
- 10.66%
- 년간 변동율
- 9.60%
20 9월, 토요일