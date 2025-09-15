Валюты / DIA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
458.82 USD 1.27 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIA за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 457.78, а максимальная — 460.79.
Следите за динамикой SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DIA
- The Fed May Be Poised To Make A Major Mistake
- Экономист предупредил о «неприятно высокой» вероятности рецессии в США
- Weekly Economic Pulse: Meh
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Stock Owners Have Learned To Love The Bomb
- AI Revolution Vs. Internet Boom
- Dow Jones Index Today: DJIA Stumbles Despite Robust Retail Sales and Rosy Q3 GDP Estimate - TipRanks.com
- Why Is The Wall Of Worry Still There After A 35% Price Gain?
- Monetary Policy And The Supply Side
- Tariffs At The Supreme Court: The Federalist Society Against The Heritage Foundation
- The Market Shrugs At Solid Macro Data Ahead Of The Fed's Decision (SP500)
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Retail Sales, Imports & Exports Warmer Ahead of Fed Meeting
- A Fed Divided, But It May Not Matter
- Why Most People May Be Wrong About The Market Right Now
- Today's Market: S&P 500 Hits Record Ahead Of Fed Decision After Miran Confirmation Vote
- New Highs, Low Drama
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- Record Highs For The Dow Remind Me Of The 2022 Market Correction
- Since 1980, This Is How Rate Cuts Impact the S&P 500 Near All-Time Highs
- These 4 Canaries In The Coal Mine Bear Striking Similarities To 2007 (NYSEARCA:SPY)
- Why Have We Forgotten What A Recession Looks Like? (SP500)
- The Fed Could Break The Market
Дневной диапазон
457.78 460.79
Годовой диапазон
366.32 462.32
- Предыдущее закрытие
- 460.09
- Open
- 460.11
- Bid
- 458.82
- Ask
- 459.12
- Low
- 457.78
- High
- 460.79
- Объем
- 7.999 K
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 1.51%
- 6-месячное изменение
- 9.68%
- Годовое изменение
- 8.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.