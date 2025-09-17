KurseKategorien
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

462.45 USD 0.20 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIA hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 460.87 bis zu einem Hoch von 463.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR Dow Jones Industrial Average ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
460.87 463.02
Jahresspanne
366.32 464.37
Vorheriger Schlusskurs
462.65
Eröffnung
462.72
Bid
462.45
Ask
462.75
Tief
460.87
Hoch
463.02
Volumen
5.419 K
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
2.31%
6-Monatsänderung
10.55%
Jahresänderung
9.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K