通貨 / DIA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
462.65 USD 1.33 (0.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DIAの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり460.66の安値と464.37の高値で取引されました。
SPDR Dow Jones Industrial Average ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIA News
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- If The Economy Is So Good....
- Quarterly Earnings: Signal Vs. Noise, Cost Vs. Benefit
- Fed Pivots: What The Rate Cut Means For Bonds, Gold, And AI Stocks
- AAII Sentiment Survey: Optimism Skyrockets
- Dow Jones Index Today: DJIA Sets Record High ahead of Crucial Trump-Xi Call - TipRanks.com
- The Stage Is Set For A Sizeable Equity Market Pullback
- Quarterly Vs. Semiannual Reporting: Revisiting Trump’s Controversial Proposal
- Recession, Inflation, Or Goldilocks - What's Your Bet?
- No, Wait, They Cut Rates?
- September FOMC: Fed Delivers First Cut Since 2024, But Tone Stays Firm (NDX)
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- The Fed's Big Decision
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Federal Reserve Resumes Rate Cuts, Extends Inflation Runway
- Fed Sees "Two-Sided Risk" in Lowering Interest Rates
- Fed Cuts 25bp And Signals Just Three More Will Be Enough
- Federal Reserve Moves... Down 25 Basis Points
- Remember The 4 Most Dangerous Words: It’s Different This Time (DJI)
- What Powell Did And Didn't Say At The Fed Meeting (SPX)
- High Hopes From Central Banks
- Dow Jones Index Today: DJIA Surges with Fed Rate Decision on Deck as China Shuns Nvidia Chips - TipRanks.com
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
1日のレンジ
460.66 464.37
1年のレンジ
366.32 464.37
- 以前の終値
- 461.32
- 始値
- 461.44
- 買値
- 462.65
- 買値
- 462.95
- 安値
- 460.66
- 高値
- 464.37
- 出来高
- 9.377 K
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 2.36%
- 6ヶ月の変化
- 10.60%
- 1年の変化
- 9.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K