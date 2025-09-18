CotationsSections
Devises / DIA
DIA: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

462.90 USD 0.25 (0.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DIA a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 460.87 et à un maximum de 463.77.

Suivez la dynamique SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
460.87 463.77
Range Annuel
366.32 464.37
Clôture Précédente
462.65
Ouverture
462.72
Bid
462.90
Ask
463.20
Plus Bas
460.87
Plus Haut
463.77
Volume
7.671 K
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
2.41%
Changement à 6 Mois
10.66%
Changement Annuel
9.60%
20 septembre, samedi