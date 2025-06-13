FiyatlarBölümler
DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A

140.30 USD 2.45 (1.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHIL fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 140.15 ve Yüksek fiyatı olarak 142.70 aralığında işlem gördü.

Diamond Hill Investment Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
140.15 142.70
Yıllık aralık
122.32 173.00
Önceki kapanış
142.75
Açılış
142.70
Satış
140.30
Alış
140.60
Düşük
140.15
Yüksek
142.70
Hacim
114
Günlük değişim
-1.72%
Aylık değişim
-2.99%
6 aylık değişim
-2.89%
Yıllık değişim
-11.93%
21 Eylül, Pazar