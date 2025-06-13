QuotazioniSezioni
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A

140.30 USD 2.45 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHIL ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.15 e ad un massimo di 142.70.

Segui le dinamiche di Diamond Hill Investment Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
140.15 142.70
Intervallo Annuale
122.32 173.00
Chiusura Precedente
142.75
Apertura
142.70
Bid
140.30
Ask
140.60
Minimo
140.15
Massimo
142.70
Volume
114
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
-2.99%
Variazione Semestrale
-2.89%
Variazione Annuale
-11.93%
21 settembre, domenica