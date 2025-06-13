Valute / DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A
140.30 USD 2.45 (1.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHIL ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 140.15 e ad un massimo di 142.70.
Segui le dinamiche di Diamond Hill Investment Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
140.15 142.70
Intervallo Annuale
122.32 173.00
- Chiusura Precedente
- 142.75
- Apertura
- 142.70
- Bid
- 140.30
- Ask
- 140.60
- Minimo
- 140.15
- Massimo
- 142.70
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -1.72%
- Variazione Mensile
- -2.99%
- Variazione Semestrale
- -2.89%
- Variazione Annuale
- -11.93%
21 settembre, domenica