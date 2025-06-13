Валюты / DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A
141.07 USD 0.74 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DHIL за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.21, а максимальная — 141.32.
Следите за динамикой Diamond Hill Investment Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
140.21 141.32
Годовой диапазон
122.32 173.00
- Предыдущее закрытие
- 141.81
- Open
- 140.31
- Bid
- 141.07
- Ask
- 141.37
- Low
- 140.21
- High
- 141.32
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -2.46%
- 6-месячное изменение
- -2.35%
- Годовое изменение
- -11.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.