Divisas / DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A
140.26 USD 0.81 (0.57%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DHIL de hoy ha cambiado un -0.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 139.55, mientras que el máximo ha alcanzado 143.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Diamond Hill Investment Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
139.55 143.00
Rango anual
122.32 173.00
- Cierres anteriores
- 141.07
- Open
- 141.63
- Bid
- 140.26
- Ask
- 140.56
- Low
- 139.55
- High
- 143.00
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- -0.57%
- Cambio mensual
- -3.02%
- Cambio a 6 meses
- -2.91%
- Cambio anual
- -11.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B