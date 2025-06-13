Währungen / DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A
142.70 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DHIL hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.70 bis zu einem Hoch von 142.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Diamond Hill Investment Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
142.70 142.70
Jahresspanne
122.32 173.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 142.75
- Eröffnung
- 142.70
- Bid
- 142.70
- Ask
- 143.00
- Tief
- 142.70
- Hoch
- 142.70
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- -1.33%
- 6-Monatsänderung
- -1.23%
- Jahresänderung
- -10.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K