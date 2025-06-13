KurseKategorien
Währungen / DHIL
Zurück zum Aktien

DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A

142.70 USD 0.05 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DHIL hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.70 bis zu einem Hoch von 142.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Diamond Hill Investment Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DHIL News

Tagesspanne
142.70 142.70
Jahresspanne
122.32 173.00
Vorheriger Schlusskurs
142.75
Eröffnung
142.70
Bid
142.70
Ask
143.00
Tief
142.70
Hoch
142.70
Volumen
15
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
-1.33%
6-Monatsänderung
-1.23%
Jahresänderung
-10.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K