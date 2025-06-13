クォートセクション
通貨 / DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A

142.75 USD 2.49 (1.78%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DHILの今日の為替レートは、1.78%変化しました。日中、通貨は1あたり141.27の安値と142.75の高値で取引されました。

Diamond Hill Investment Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
141.27 142.75
1年のレンジ
122.32 173.00
以前の終値
140.26
始値
141.27
買値
142.75
買値
143.05
安値
141.27
高値
142.75
出来高
21
1日の変化
1.78%
1ヶ月の変化
-1.30%
6ヶ月の変化
-1.19%
1年の変化
-10.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K