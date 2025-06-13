CotationsSections
DHIL
DHIL: Diamond Hill Investment Group Inc - Class A

140.30 USD 2.45 (1.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHIL a changé de -1.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 140.15 et à un maximum de 142.70.

Suivez la dynamique Diamond Hill Investment Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
140.15 142.70
Range Annuel
122.32 173.00
Clôture Précédente
142.75
Ouverture
142.70
Bid
140.30
Ask
140.60
Plus Bas
140.15
Plus Haut
142.70
Volume
114
Changement quotidien
-1.72%
Changement Mensuel
-2.99%
Changement à 6 Mois
-2.89%
Changement Annuel
-11.93%
