DGS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hisse senedi 57.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 56.95 - 57.23 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 56.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 127 değerine ulaştı. DGS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hisse senedi şu anda 57.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 10.82% ve USD değerlerini izler. DGS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

DGS hisse senedi nasıl alınır? WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hisselerini şu anki 57.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 57.15 ve Ask 57.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 127 ve günlük değişim oranı 0.35% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte DGS fiyat hareketlerini takip edin.

DGS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.83 - 59.28 ve mevcut fiyatı 57.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 57.15 veya Ask 57.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.07% ve 6 aylık değişim oranı 15.22% değerlerini karşılaştırır. DGS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund hisse senedi yıllık olarak 59.28 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.83 - 59.28). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 56.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund performansını takip edin.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.83 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 57.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.83 - 59.28 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki DGS fiyat hareketlerini izleyin.