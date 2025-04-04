- Übersicht
DGS: WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund
Der Wechselkurs von DGS hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.61 bis zu einem Hoch von 56.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DGS News
- DGS ETF: Reasonable Yield And Geographical Diversification (NYSEARCA:DGS)
- What’s Hot - And What’s Not - In Emerging Markets So Far In 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DGS heute?
Die Aktie von WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) notiert heute bei 56.61. Sie wird innerhalb einer Spanne von 56.61 - 56.80 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.15 und das Handelsvolumen erreichte 157. Das Live-Chart von DGS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DGS Dividenden?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund wird derzeit mit 56.61 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DGS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DGS-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund (DGS) zum aktuellen Kurs von 56.61 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 56.61 oder 56.91 platziert, während 157 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DGS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DGS-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund müssen die jährliche Spanne 42.83 - 59.28 und der aktuelle Kurs 56.61 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.01% und 14.13%, bevor sie Orders zu 56.61 oder 56.91 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DGS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) im vergangenen Jahr lag bei 59.28. Innerhalb von 42.83 - 59.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) im Laufe des Jahres betrug 42.83. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 56.61 und der Spanne 42.83 - 59.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DGS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DGS statt?
WisdomTree Emerging Market SmallCap Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.15 und 9.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.15
- Eröffnung
- 56.69
- Bid
- 56.61
- Ask
- 56.91
- Tief
- 56.61
- Hoch
- 56.80
- Volumen
- 157
- Tagesänderung
- -0.94%
- Monatsänderung
- -1.01%
- 6-Monatsänderung
- 14.13%
- Jahresänderung
- 9.77%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh